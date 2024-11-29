

Хухашвили: Народ обязан восстановить конституционный строй

29.11.2024 13:03





«Есть и наша доля вины в том, что это происходит сегодня на улицах Тбилиси. Фактически вчера правительство прошло критическую точку, после которой начинается необратимый процесс», заявил политолог Гия Хухашвили.



По его мнению, народ должен вернуть правительство на путь конституции или отстранить его от власти.



«Правительство вышло из конституционного пространства, приостановило действие конституции и перешло к управлению своими собственными взглядами или взглядами, продиктованными Кремлем. Это ситуация, когда люди не только имеют право, но и обязаны восстановить конституционный порядок. Это делается двумя способами – либо вернуть правительство в рамки конституции, либо, если это не получится, отстранить его от власти. Это право народа, гарантированное конституцией. Поэтому это народное движение. Люди должны вернуть себе власть у правительства", - заявил Гия Хухашвили.





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