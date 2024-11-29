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Посол в Южной Корее требует «больше Европы и НАТО» для Грузии на фоне российской угрозы


29.11.2024   13:30


Посол Грузии в Южной Корее Тараш Папаскуа заявил о необходимости усиления поддержки Европы и НАТО на фоне решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС, подчеркнув, что страна нуждается в солидарности свободного мира для противостояния российской агрессии

«Сегодня, когда Россия:

— продолжает оккупацию 20% нашей страны;

— ведет разрушительную войну против Украины;

— борется против Европы, демократического мира и угрожает глобальной безопасности…

Нам, как никогда, нужно больше Европы и больше НАТО. Нам нужна большая солидарность и поддержка свободного мира! Грузия – это Европа», — написал Папаскуа на своей странице в Facebook.

В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза. Проевропейский президент Саломе Зурабишвили призвала граждан противостоять решению правительства.

Зурабишвили отдельно обратилась к послам, призвав их задуматься, «какой стране они хотят служить». «России? Завтра Россия [будет] здесь, если все мы не поднимем голос», — заявила Зурабишвили.

До сотни сотрудников МИД Грузии выступили против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его несоответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.

Некоторое время назад об отставке объявил посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили.


Источник: Новости - Грузия
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