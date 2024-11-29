

Посол в Южной Корее требует «больше Европы и НАТО» для Грузии на фоне российской угрозы

29.11.2024 13:30





Посол Грузии в Южной Корее Тараш Папаскуа заявил о необходимости усиления поддержки Европы и НАТО на фоне решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС, подчеркнув, что страна нуждается в солидарности свободного мира для противостояния российской агрессии



«Сегодня, когда Россия:



— продолжает оккупацию 20% нашей страны;



— ведет разрушительную войну против Украины;



— борется против Европы, демократического мира и угрожает глобальной безопасности…



Нам, как никогда, нужно больше Европы и больше НАТО. Нам нужна большая солидарность и поддержка свободного мира! Грузия – это Европа», — написал Папаскуа на своей странице в Facebook.



В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза. Проевропейский президент Саломе Зурабишвили призвала граждан противостоять решению правительства.



Зурабишвили отдельно обратилась к послам, призвав их задуматься, «какой стране они хотят служить». «России? Завтра Россия [будет] здесь, если все мы не поднимем голос», — заявила Зурабишвили.



До сотни сотрудников МИД Грузии выступили против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его несоответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.



Некоторое время назад об отставке объявил посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили.



Источник: Новости - Грузия

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