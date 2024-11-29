

Глава МИД Украины сравнил Иванишвили с Януковичем, призвав Грузию бороться и побеждать

29.11.2024 13:34





События в Грузии отчасти повторяют украинский сценарий 2013 года, когда протесты против отказа от европейского курса переросли в Революцию достоинства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Грузинское правительство прикрывало свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого «украинского сценария», имея в виду вторжение России в Украину. Трагично, что то, что мы наблюдаем сегодня в Грузии, это как раз украинский сценарий, но другого рода.



Грузия в ноябре 2024 года отражает Украину в ноябре 2013 года. Иванишвили, как и Янукович тогда, следует той же схеме. Ровно 11 лет назад, в ноябре 2013 года, началась Революция достоинства в Украине, когда Янукович объявил, что не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало общенациональные протесты. Украинцы тогда восстали, отказавшись позволить отнять у них свободу, и их борьба изменила ход истории.



Сегодняшний паттерн для Грузии ясен: сначала они отнимают у тебя свободу, потом начинают избивать, затем исчезает процветание, а затем вас поглощает Россия.



Тем, кто на улицах Тбилиси: ваша борьба сегодня — это не просто проевропейская или пророссийская позиция; это борьба за основополагающее право жить свободно. Вы — гордая нация. Боритесь и побеждайте — не позволяйте им украсть ваше будущее», — написал Кулеба в соцсети Х.





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