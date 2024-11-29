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Премьер-министр Грузии угрожает дипломатическому корпусу ЕС
29.11.2024 15:02
После приостановки переговоров с Евросоюзом, лидер партии "Грузинская мечта" Иракли Кобазидзе теперь угрожает послам стран ЕС и главе представительства Евросоюза в Грузии Павлу Герчински.
Раздражение Кобахидзе вызвало сегодняшнее заявление дипломата.
Так называемый премьер обвинил дипломата в распространении дезинформации и лжи:
"Мы старались избегать дипломатической реакции на подобные случаи, но всему есть предел. Если мы не увидим изменений в поведении, в будущем обязательно отреагируем на такие факты в отношении как посла ЕС, так и других соответствующих послов. Речь идет о дипломатической реакции," – заявил Кобахидзе на брифинге.
Глава представительства ЕС в Грузии Павел Герчински, в свою очередь, сделал следующее заявление относительно прошедшей акции протеста и применения силы полицией:
"Прежде всего, я хочу сказать грузинскому народу: ЕС стоит на вашей стороне. Мы полностью понимаем ваш гнев и отчаяние. Мы понимаем, что членство в Евросоюзе является желанием подавляющего большинства грузин. Это также было выраженным стремлением всех грузинских правительств, включая нынешнее.
Я понимаю, что вчерашние заявления многих шокировали. Это была неожиданность. Я понимаю, что демонстрации не были организованы. Они не были спланированы какой-либо политической партией. Это была спонтанная реакция грузинского народа, и не только в Тбилиси, но и во многих городах страны.
Разумеется, мы осуждаем применение силы против мирных демонстрантов. Это абсолютно неприемлемо. В любой демократии люди должны иметь право мирно выражать свои взгляды", — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчински.
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