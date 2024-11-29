

Премьер: Грузия остается приверженной цели евроинтеграции

29.11.2024 15:23





Грузия остается приверженной цели евроинтеграции, - заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, власть Грузии предпримет все практические шаги для вступления Грузии в Евросоюз к 2030 году.



«Дело вместо шантажа - таково наше отношение к процессу. Только с миром, достоинством и процветанием к Европе! - это наше отношение к процессу. Мы никому не дадим возможности продолжать шантаж нашей страны с помощью искусственных инструментов и пытаться расколоть общество. В тоже время мы предпримем все практические шаги для вступления Грузии в Евросоюз к 2030 году», - отметил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





