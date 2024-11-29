

Посол Грузии в Чехии заявила о своей приверженности статье 78 Конституции Грузии

29.11.2024 16:18





Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе выразила поддержку европейскому пути Грузии и заявила, что остается приверженной приоритетам внешней политики и статьи 78 Конституции Грузии.



«На протяжении многих лет я и мои коллеги-дипломаты не жалели усилий на пути вступления Грузии в Евросоюз и НАТО, а также укрепления связей со стратегическими партнерами.



Я остаюсь приверженной процессу интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, национальным интересам нашей страны, в соответствии приоритетам внешней политики и со статьей 78 Конституции Грузии.



Сегодня, когда более 20 процентов территории нашей страны оккупированы Россией, особое значение приобретает углубление и укрепление отношений с нашими западными друзьями, нашими союзниками.



Возвращение в европейскую семью – это исторический выбор нашей страны. Альтернативы полноправному членству Грузии в европейских и евроатлантических структурах, исходя из интересов нашей страны, нет» | Об этом пишет в соцсети Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе.



Напомним, что до 100 грузинских дипломатов подписали заявление, в котором выразили обеспокоенность заявлениями правительства Грузии о приостановлении европейской интеграции до 2028 года. Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили в связи с этим покинул свой пост. Среди выразивших поддержку евроинтеграции Грузии также посол Грузии в Южной Корее Тараш Папаскуа.





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