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Посол Грузии в Чехии заявила о своей приверженности статье 78 Конституции Грузии


29.11.2024   16:18


Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе выразила поддержку европейскому пути Грузии и заявила, что остается приверженной приоритетам внешней политики и статьи 78 Конституции Грузии.

«На протяжении многих лет я и мои коллеги-дипломаты не жалели усилий на пути вступления Грузии в Евросоюз и НАТО, а также укрепления связей со стратегическими партнерами.

Я остаюсь приверженной процессу интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, национальным интересам нашей страны, в соответствии приоритетам внешней политики и со статьей 78 Конституции Грузии.

Сегодня, когда более 20 процентов территории нашей страны оккупированы Россией, особое значение приобретает углубление и укрепление отношений с нашими западными друзьями, нашими союзниками.

Возвращение в европейскую семью – это исторический выбор нашей страны. Альтернативы полноправному членству Грузии в европейских и евроатлантических структурах, исходя из интересов нашей страны, нет» | Об этом пишет в соцсети Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе.

Напомним, что до 100 грузинских дипломатов подписали заявление, в котором выразили обеспокоенность заявлениями правительства Грузии о приостановлении европейской интеграции до 2028 года. Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили в связи с этим покинул свой пост. Среди выразивших поддержку евроинтеграции Грузии также посол Грузии в Южной Корее Тараш Папаскуа.


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