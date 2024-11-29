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Пока будут существовать совковые грузины, мы будем в таком положении - Чкония
29.11.2024 16:23
«У нас много совковых грузин в парламенте, в правительстве, они такие гибкие, ко всему приспосабливаются и думают только о личном благополучии», - сказал бизнесмен Темур Чкония, отвечая на вопрос о заявлении премьер-министра и деловая тишина в эфире программы телекомпании Maestro.
"Есть категория бизнесменов, которые очень привязаны к государственным тендерам, отношениям с государством, и на этом отношении строится их личная доброжелательность. Есть совковый грузин, и пока есть совковые грузины, мы будем в таком положении", - сказал Темур Чхония.
По словам бизнесмена, в парламенте много совковых грузин, они настолько гибкие, что ко всему приспосабливаются и думают о личном благополучии.
"Поэтому нужно подождать еще немного, чтобы все изменилось, совковые грузины должны оставить свои позиции, потому что они наносят вред стране, нам, обществу и будущему", - заявил Темур Чхония.
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