

Майя Санду: Грузины – европейцы, будущее Грузии – в Европе

29.11.2024 17:45





Грузины - европейцы, будущее Грузии - в Европе, и никто не сможет это у них отнять, - пишет президент Молдовы Майя Санду на социальной платформе X.



По ее словам, Молдова выражает солидарность с грузинским народом и президентом Грузии в борьбе за свободу.



«Молдова осуждает насилие против мирных демонстрантов и выражает солидарность с президентом Саломе Зурабишвили и грузинским народом в борьбе за свободу», - написала Санду.





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