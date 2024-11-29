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Майя Санду: Грузины – европейцы, будущее Грузии – в Европе
29.11.2024 17:45
Грузины - европейцы, будущее Грузии - в Европе, и никто не сможет это у них отнять, - пишет президент Молдовы Майя Санду на социальной платформе X.
По ее словам, Молдова выражает солидарность с грузинским народом и президентом Грузии в борьбе за свободу.
«Молдова осуждает насилие против мирных демонстрантов и выражает солидарность с президентом Саломе Зурабишвили и грузинским народом в борьбе за свободу», - написала Санду.
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