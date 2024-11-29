

Георгий Гахария призвал западных партнеров не давать легитимацию сфальсифицированным выборам

29.11.2024 17:52





Я обращаюсь и требую от западных партнеров Грузии встать рядом с грузинским народом, не давать легитимацию сфальсифицированным выборам - использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая санкции, против тех людей, кто виновен в краже выборов, откате демократии и насилии над гражданами, которые вчера защищали европейское будущее страны, - об этом на брифинге заявил лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, для того, чтобы страна «вернулась на путь европейского развития», необходима дата новых выборов и изменение конкретных администраций.



«Конечно, наш первый долг, каждого гражданина Грузии, объединиться. Мы все должны работать вместе, заботиться и бороться за то, чтобы вернуть страну на путь нормального, европейского развития. Хочу сказать вам, что нашей целью на этом пути является:



получить дату новых выборов;



на основании политического консенсуса избрать администрации ЦИК, СГБ, Народного защитника, Специальной следственной службы, инспектора по защите персональных данных и государственного аудита. В противном случае все последующие выборы не будут иметь смысла. У нас есть единственный путь - вернуть выборы, наши права, только сменив эти администрации.



Чтобы достичь этой цели, я обращаюсь к гражданам Грузии и призываю всех, где и в какой форме можем, мирно выразить наш протест, чтобы этот протест был многочисленным, системным и в масштабе всей страны.



Обращаюсь к западным партнерам Грузии и требую встать рядом с грузинским народом, не давать легитимацию сфальсифицированным выборам, незаконно назначенным на высшие политические посты лицам. Использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая санкции. Не против грузинского народа. Например, я имею в виду приостановку безвизового режима. А использовать конкретно и персонально против тех нескольких человек, кто виновен в краже выборов, откате демократии и, главное, насилии над теми гражданами Грузии, которые вчера защищали европейское будущее страны на улицах Тбилиси», - заявил Гахария.





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