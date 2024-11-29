

Посол США: Я призываю «Грузинскую мечту» вернуть Грузию на путь Европейского союза

29.11.2024 17:59





«Я решительно призываю «Грузинскую мечту» вернуть Грузию на путь Европейского Союза, западной интеграции и демократии, чего желает явное большинство населения Грузии», — об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган, которое распространяет посольство.



Кроме того, как отмечается в заявлении, правительству предстоит предпринять шаги по улучшению отношений с западными странами, которые поддерживают Грузию уже более 30 лет.



«Прошло больше года с тех пор, как я приехала в Грузию. С тех пор я работаю над улучшением двусторонних отношений между США и Грузией и поддержкой евроатлантической интеграции Грузии.



К сожалению, заявление премьер-министра о том, что «Грузинская мечта» не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие четыре года, является последним из действий, которые в очередной раз ставят под сомнение приверженность этого правительства западному курсу. Стоит отметить, что это заявление правительства было сразу же похвалено Кремлем.



Вчера вечером мы все стали свидетелями того, как полиция жестоко расправлялась с задержанными протестующими и журналистами. Я призываю правительство уважать право граждан Грузии на мирный протест и свободу прессы безопасно освещать протест.



Я решительно призываю «Грузинскую мечту» пересмотреть свои действия и вернуть Грузию на путь Европейского союза, западной интеграции и демократии, чего желает явное большинство грузинского населения.



Правительство должно предпринять шаги по улучшению отношений с западными странами, которые поддерживают Грузию уже более 30 лет», — говорится в заявлении.







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