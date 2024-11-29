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Литва твердо поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту
29.11.2024 18:02
«Литва твердо поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту», — пишет в социальной сети президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам Науседы, Грузия принадлежит Европе.
«Президент Зурабишвили, я желаю вам сил и мужества, чтобы удержать Грузию на европейском пути. Грузия принадлежит Европе», — написал Гитанас Науседа.
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