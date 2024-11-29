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Гахария: Разгон вчерашнего митинга не был ни легитимным, ни соразмерным
29.11.2024 18:07
«Разгон вчерашнего митинга не был ни легитимным, ни соразмерным, никто не пытался никуда врываться, полиция незаконно использовала спецсредства», — заявил лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.
Гахария отметил, что примет участие в сегодняшнем митинге.
«Когда ни с того ни с сего, ничем не спровоцированная полиция начинает разгонять массы и применять спецсредства, это не только несоразмерно, но и незаконно, полиция это прекрасно знает. Я тоже был министром внутренних дел, на митинге ни разу не было такого, чтобы нельзя было найти ни одного полицейского без маски. Это невероятно, если бы человеку что-то было нужно, ни одного патрульного без маски не найти, какой ужас», — заявил Гахария.
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