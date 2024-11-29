

Депутаты Европарламента выступили совместным заявлением по поводу решения правительства Грузии

29.11.2024 20:15





Депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер, Нильс Ушаков и Раса Юкнявичене выступили с совместным заявлением по поводу решения правительства Грузии приостановить членство в ЕС.



В заявлении говорится, что вместо прогресса в процессе вступления в Евросоюз в Грузии наблюдается постоянный откат демократии.



«Мы сожалеем о решении правительства Грузии прекратить усилия по началу переговоров о вступлении в Евросоюз, как заявил 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Еще раз повторяем, что это было суверенное решение Грузии подать заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, а статус кандидата ей был предоставлен в декабре 2023 года. Вместо того чтобы использовать эту историческую возможность и продвигаться вперед в процессе вступления, в Грузии наблюдается постоянный откат демократии.



Мы еще раз подтверждаем, что последние парламентские выборы не соответствовали международным стандартам демократических выборов. Зафиксированные фальсификации на выборах подрывают целостность избирательного процесса и легитимность нового правительства. Мы глубоко обеспокоены правами проевропейски настроенных грузин, вышедших на улицы против плана правительства остановить процесс европейской интеграции. Мы осуждаем применение против них силы и призываем соответствующие власти прекратить применять силу против мирных демонстрантов. Мы подтверждаем, что право на мирные собрания является фундаментальным правом, которое должно строго защищаться.



Мы еще раз выражаем решительную поддержку законным европейским стремлениям грузинского народа и его желанию жить в процветающей и демократической стране. Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления грузинского народа и помогать гражданскому обществу и демократическим движениям вернуть страну на демократический и европейский путь», — говорится в заявлении.







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