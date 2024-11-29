

Митингующие перекрыли проспект Руставели

29.11.2024 20:32





Граждане, опротестовывающие решение правительства, собираются возле здания парламента. На данный момент участники акции перекрыли проспект Руставели.



Некоторые из участников в знак протеста стучат ​​по металлическим заграждениям, возведенным у главного входа в законодательный орган.



Собравшиеся принесли баннер с надписью: «Их выбрал олигарх, а не народ».



По существующей информации, к сегодняшней акции присоединится президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обратится к гражданам.



На улице 9 апреля мобилизованы правоохранители.



Напомним, протесты начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении правящей команды, что Грузия не будет ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Участники акции собрались в двух локациях Тбилиси - на улице Горгасали, возле офиса "Грузинской мечты" и на проспекте Руставели, возле здания парламента. Позже акция объединилась перед зданием парламента, где ситуация между правоохранителями и участниками митинга неоднократно становилась напряженной. После 2 часов ночи, предупредив демонстрантов, силы полиции приступили к разгону акции на проспекте Руставели. Спецназ неоднократно применял против протестующих водометы и спецсредства.





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