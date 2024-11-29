

Правительство Германии с большой озабоченностью следит за событиями в Грузии - МИД Германии

29.11.2024 20:39





«Правительство Германии с большой озабоченностью следит за событиями в Грузии», — заявил в интервью Deutsche Welle официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.



Как он отметил, если страна решит вернуться на путь переговоров, дверь в ЕС остается открытой.



«Что касается протестов в Тбилиси, то по ним видно, что многие жители страны не разделяют курс правительства и налицо факт, что немалая часть населения желает вступления в ЕС. Эти люди имеют полное право выступать в поддержку своих требований, и мы ожидаем от органов правопорядка сдержанности и отказа от насилия», — заявил Вагнер.







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