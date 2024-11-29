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Хельсинкская комиссия: Грузинский народ против превращения в колонию России
29.11.2024 21:10
«Грузинский народ вышел на улицы ради своего суверенитета и европейского будущего», — пишет Хельсинкская комиссия в соцсети.
«Грузинский народ вышел на улицы ради своего суверенитета, демократии и европейского будущего, но в ответ встретил насилие и репрессии. они против превращения в колонию России. Поддержите грузинский народ», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
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