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Хельсинкская комиссия: Грузинский народ против превращения в колонию России


29.11.2024   21:10


«Грузинский народ вышел на улицы ради своего суверенитета и европейского будущего», — пишет Хельсинкская комиссия в соцсети.

«Грузинский народ вышел на улицы ради своего суверенитета, демократии и европейского будущего, но в ответ встретил насилие и репрессии. они против превращения в колонию России. Поддержите грузинский народ», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.


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