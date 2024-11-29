

«Иванишвили играет по той же схеме, что Янукович» – международные реакции

29.11.2024 21:11





Европейские дипломаты и политики комментируют разгон митинга в Тбилиси и решение властей приостановить интеграцию в ЕС до 2028 года.



По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, «Литва твердо поддерживает народ Грузии и их европейскую мечту!»



«Президент Грузии, желаю вам силы и мужества в том, чтобы сохранить Грузию на европейском пути. Грузия принадлежит Европе», – написал он в соцсети X.



Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Грузия в ноябре 2024 года является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года, передает «Европейская правда».



«Иванишвили, как и Янукович тогда, играет по той же самой схеме. Ровно 11 лет назад в ноябре 2013 года в Украине началась Революция достоинства, когда Янукович объявил, что не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало общенациональные протесты. Тогда украинцы восстали, не позволив забрать свою свободу, и их борьба изменила ход истории. Сегодняшняя картина для Грузии понятна: сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия», – написал Кулеба в соцсети.



Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что вопрос Грузии будет обсуждаться 27 государствами-членами на предстоящем заседании Совета по иностранным делам 16 декабря.



«Мы открыли наши двери, двери ЕС для Грузии, Украины, Молдовы. Украина и Молдова быстро продвигаются вперед. Как мы услышали вчера, Грузия больше не заинтересована в том, чтобы идти по пути интеграции в ЕС в ближайшие 4 года. Это суверенное решение грузинского правительства, оно крайне разочаровывает, крайне печалит», – сказал дипломат.



Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пишет, что «обещания «Грузинской мечты» превратились в российскую мечту, которая теперь сбывается»:



«Мы с грузинским народом, который заслуживает европейского будущего. Они знают, где они находятся. Определенно не в прошлом».



Стихийный митинг состоялся в грузинской столице после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении интеграции в ЕС до 2028 года. При его разгоне пострадали десятки демонстрантов и журналистов, в МВД сообщили о 32 пострадавших силовиках.





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