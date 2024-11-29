

Сотрудники Министерства образования отмежевались от решения «Грузинской мечты» по ЕС

29.11.2024 21:39





Около 150 сотрудников Министерства образования Грузии подписали совместное заявление, в котором говорится, что вчерашнее заявление о выходе Грузии из повестки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года «не соответствует стратегическим интересам страны и противоречит статье 78 Конституции Грузии». Подобные заявления уже сделали сотрудники министерств иностранных дел и обороны.



«В рамках свободы выражения мнений, гарантированной Конституцией Грузии, мы заявляем, что остаемся приверженными курсу европейской и евроатлантической интеграции Грузии», — говорится в заявлении, число подписантов которого растет.



Согласно заявлению, его подписанты уже много лет служат национальным интересам независимой Грузии. «Для нас это означает построение европейской системы образования, которая создаст равные возможности для каждого человека, сделает грузинскую молодежь и ученых конкурентоспособными, даст возможность приобщиться к высококлассному научному и образовательному пространству и обеспечит построение и укрепление демократического, правового и социального государства Грузии», — говорится в заявлении.





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