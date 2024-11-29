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ПАСЕ выразила обеспокоенность решением Грузинской мечты прервать вступление в ЕС
29.11.2024 21:43
29 ноября Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял заявление, в котором выразил обеспокоенность заявлением правительства «Грузинской мечты» о приостановке переговоров о вступлении в ЕС, также осудил насильственный разгон граждан, протестующих против этого решения и призывал Грузию оставаться верной европейским ценностям.
«Парламентская ассамблея… выражает обеспокоенность ситуацией в Грузии, где правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз, вопреки предвыборным обещаниям. Это решение может оказать существенное влияние на реализацию реформ, которые необходимы для укрепления верховенства закона и функционирования демократических институтов в Грузии», — отмечает ПАСЕ.
В заявлении также «решительно осуждается жестокое подавление мирных демонстраций», последовавших за заявлением премьер-министра, и отмечается, что тактика, использованная для разгона митинга, является «нарушением основных прав на свободу выражения мнений и собраний».
«Ассамблея также с обеспокоенностью отмечает, что большинство демонстрантов были арестованы и обвинены в соответствии с положениями спорного Кодекса об административных правонарушениях советской эпохи, и напоминает, что она неоднократно просила заменить этот закон новым законом в соответствии с европейским стандартам», — говорится в заявлении.
Парламентская ассамблея подчеркивает, что текущие события в Грузии «вызывают еще большую тревогу» после выборов 26 октября, которые, по оценке наблюдательной миссии ассамблеи, прошли в обстановке, не создавшей условий для избирателей «сделать осознанный выбор», свободный от запугивания и неоправданного давления».
Ассамблея призывает Грузию оставаться верной европейским ценностям и полностью соблюдать свои обязательства и обязательства как государства-члена Совета Европы. Она также выражает готовность к «конструктивному диалогу» с властями Грузии и объявляет о предстоящем визите в Грузию.
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