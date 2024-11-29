

До 20 грузинских судей поддержали конституционный курс на ЕС и НАТО

29.11.2024 21:48





До 20 грузинских судей заявили, что не поддерживают любой шаг, противоречащий конституционной статье о стремлении страны в ЕС и НАТО.



«В рамках профессиональной этики мы сохраняем политический нейтралитет по отношению к текущим политическим процессам в стране, однако одновременно осуждаем насилие, дистанцируемся от любого решения и шага, противоречащих требованиям статьи 78 Конституции Грузии.



Мы остаемся верны судейской клятве, данной перед Богом и народом, и считаем, что альтернативы европейской интеграции Грузии нет.



Место Грузии там, где человеческое достоинство, свобода и мир являются самыми важными ценностями!



Поэтому место Грузии – в Европе!», — говорится в их заявлении.



К настоящему времени заявление подписали судьи Леван Дарбаидзе, Мадонна Маисурадзе, Эка Арешидзе, Манана Месхисвили, Цицино Киквадзе, Тамар Чихладзе, Деви Девидзе, Тамар Хажомия, Давид Церетели, Кетеван Мескишвили, Владимир Хучуа, Екатерина Гаситашвили, Нино Гергаули, Лаша Дадешкелиани, Теа Сохашвили-Николаишвили, Мамука Циклаури, Лела Нозадзе. Заявление по-прежнему открыто к подписанию.



Ранее с похожими заявлениями выступили сотрудники МИД Грузии, Минобороны и Минобразования. Реакция последовала за вчерашним заявлением премьера Ираклия Кобахидзе. Он объявил о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.



После этого тысячи человек стихийно стали собираться на протестные митинги в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Гори. В грузинской столице спецназ жестко разогнал акцию. В административном порядке задержали 43 человека, десятки граждан пострадали, в том числе более 20 журналистов.





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