

Варшава разочарована решением властей Грузии по переговорам с ЕС

29.11.2024 22:03





Польша разочарована решением правительства Грузии отложить обсуждения о начале переговоров по членству в Евросоюзе.



«МИД выражает разочарование решением властей Грузии приостановить переговоры с ЕС о процессе вступления. Польша по-прежнему привержена поддержке проевропейских устремлений грузинского общества и призывает грузинские власти избегать насилия в отношении мирных демонстрантов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X.



В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.



Это произошло через несколько часов после того, как парламент, созванный по итогам спорных выборов, утвердил правительство во главе с Кобахидзе, а Европарламент принял жесткую резолюцию с призывом к повторному проведению выборов под международным контролем.



Зурабишвили расценила решение правительства как «конституционный переворот». Она назвала себя единственным законным представителем власти в Грузии и призвала граждан противостоять решению правительства.



После этого тысячи человек стихийно стали собираться на протестные митинги в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Гори. В грузинской столице спецназ жестко разогнал акцию. В административном порядке задержали 43 человека, десятки граждан пострадали, в том числе более 20 журналистов.





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