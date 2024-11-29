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Варшава разочарована решением властей Грузии по переговорам с ЕС
29.11.2024 22:03
Польша разочарована решением правительства Грузии отложить обсуждения о начале переговоров по членству в Евросоюзе.
«МИД выражает разочарование решением властей Грузии приостановить переговоры с ЕС о процессе вступления. Польша по-прежнему привержена поддержке проевропейских устремлений грузинского общества и призывает грузинские власти избегать насилия в отношении мирных демонстрантов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в X.
В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.
Это произошло через несколько часов после того, как парламент, созванный по итогам спорных выборов, утвердил правительство во главе с Кобахидзе, а Европарламент принял жесткую резолюцию с призывом к повторному проведению выборов под международным контролем.
Зурабишвили расценила решение правительства как «конституционный переворот». Она назвала себя единственным законным представителем власти в Грузии и призвала граждан противостоять решению правительства.
После этого тысячи человек стихийно стали собираться на протестные митинги в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Гори. В грузинской столице спецназ жестко разогнал акцию. В административном порядке задержали 43 человека, десятки граждан пострадали, в том числе более 20 журналистов.
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