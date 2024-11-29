

Гурам Рогава: молчание моих друзей-журналистов — преступление

29.11.2024 22:04





Гурам Рогава, журналист оппозиционного Formula TV, против которого со стороны спецназа ночью 29 ноября было совершено насилие, прокомментировал события постфактум.



Журналист отметил, что больше всего сожалеет о том, что много его коллег-друзей работают на пропаганду власти на проправительственных телеканалах — Imedi TV, Pirveli Arkhi, Rustavi 2.



Рогава отмечает, что 29 его ударял кулаками не спецназовец, а именно эти люди, журналисты, его друзья, которые «молчат» в его случае.



«Знаете, что меня больше всего огорчает? Я думаю о своих друзьях, которые сейчас работают на других телеканалах. Думаю о тех годах, которые мы прошли вместе, о наших ценностях, о том, чему мы противостояли, за что боролись все это время… Как эти люди смогли так приспособиться, что теперь ничего не видят и не замечают?!



Мне неинтересно, кто тот человек в маске, я совсем не злюсь на него, честно. <> Знаете, кто меня сегодня там ударил? Ираклий Чихладзе — журналист телеканала Imedi TV, мой друг детства… Меня сегодня избили сотрудники «Первого канала», которые годами были моими друзьями… Сегодня меня избило руководство Rustavi 2, меня избили журналисты Rustavi2…



Я ничего не имею против спецназа. То, что вы видите на этих кадрах, — это заслуга именно наших коллег, тех, кто не только молчит, но и не говорит правду. Молчание в этом случае — преступление», — отметил Гурам Рогава.



Кроме того, он пишет, что его коллеги с провластных каналов, видимо, «не обнаружили видеозаписей насилия в отношении журналистов».



«Насколько я понял, правительственные пропагандистские каналы, включая «Общественный вещатель», не обнаружили видеозаписей насилия в отношении журналистов. Только уж не обвиняйте меня в нападении на спецназ, о другом и не заикаюсь, мои некогда дорогие друзья и коллеги. В какое же положение бросил вас «мудрый» и денежный человек (олигарх и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — ред.)», — пишет Рогава.



Отметим, в течение всей ночи 29 ноября спецназ МВД Грузии продолжал попытки разгона акции протеста в центре Тбилиси, начавшейся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ. Кроме того, они действовали предельно брутально, грубо задерживали протестующих, избивали их.



В ходе разгона пострадало большое количество манифестантов – как от действия слезоточивого газа или перцового спрея, так и в результате насилия со стороны спецназовцев. Среди пострадавших есть оппозиционные политики и журналисты.



Источник: SOVA

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