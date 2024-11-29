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15 сотрудников КС призывают власть пересмотреть решение о заморозке переговоров с ЕС
29.11.2024 22:12
Часть сотрудников Конституционного суда Грузии призвала власти страны пересмотреть решение о заморозке переговоров с ЕС.
К настоящему времени обращение подписали 15 сотрудников КС.
Сотрудники КС считают, что это решение правительства «игнорирует конституционную волю граждан Грузии» и противоречит статье основного закона, согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Одновременно они осудили «жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, целенаправленное преследование, безосновательные аресты и физическое насилие в отношении мирных протестующих и журналистов», которые имели место на протестной акции в Тбилиси в ночь на 29 ноября.
Государственных служащих сотрудники КС призвали «выразить четкую позицию относительно происходящих событий».
Ранее с похожими заявлениями выступили группы сотрудников МИД Грузии, Минобороны, Минобразования и даже судьи.
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