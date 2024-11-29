

Глава МИД Финляндии: Грузия – это Европа

29.11.2024 22:23





Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказалась в поддержку европейской интеграции Грузии. В своем микроблоге X она прокомментировала решение властей до 2028 года снять с повестки вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз.



«Разочарованы решением правительства Грузии остановить процесс вступления в ЕС – вопреки воле народа. Мы по-прежнему видим будущее грузинского народа в свободном и демократическом обществе. Решительно осуждаем любые насильственные действия против мирных демонстрантов. Грузия – это Европа».



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





