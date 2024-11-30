

Джо Уилсон и Стив Коэн выступили с совместным заявлением относительно происходящих событий в Грузии

30.11.2024 02:02





Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Республиканская партия) и конгрессмен Стив Коэн (Демократическая партия), выступили с совместным заявлением относительно происходящих событий в Грузии:



"Сегодня председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Южная Каролина, 2-й округ), и заместитель председателя комиссии, конгрессмен Стив Коэн (Теннесси, 9-й округ), сделали совместное заявление, выразив солидарность с народом Грузии, который продолжает мирно протестовать в защиту своей демократии и европейского будущего, несмотря на насильственные репрессии со стороны правительства.



"В четверг грузины вышли на улицы Тбилиси и других городов страны, чтобы выразить протест против заявления партии Грузинская мечта (ГМ) о приостановке процесса вступления в Европейский союз. Эти мирные протесты были жестоко подавлены. Мы самым решительным образом осуждаем такие действия.



Существует убедительное количество доказательств того, что правительство Грузинской мечты манипулировало результатами октябрьских выборов, чтобы сохранить власть и в очередной раз лишить грузинский народ права на реализацию своих четких стремлений к евроатлантической интеграции. На этой неделе ГМ сформировала новое правительство при полном бойкоте оппозиции и без одобрения президента, что противоречит Конституции Грузии. Таким образом, это де-факто правительство является нелегитимным.



Мы поддерживаем грузинский народ и призываем как действующую, так и будущую администрации взять на себя обязательства поддерживать грузин в их борьбе за восстановление демократии и свободы в своей стране.



Государственный департамент США должен принять меры против тех, кто нарушает право грузин на мирный протест и свободные выборы своих лидеров".







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