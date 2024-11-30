

Дания обеспокоена чрезмерным применением силы против участников проевропейской акции и журналистов в Грузии

30.11.2024 02:02





"Дания обеспокоена чрезмерным применением силы против участников проевропейской акции и журналистов в Грузии", — об этом написал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в социальных сетях.



Он отметил, что Дания твердо поддерживает грузинский народ.



"Дания обеспокоена чрезмерным применением силы против участников проевропейской акции и журналистов в Грузии. Дания твердо стоит на стороне грузинского народа, чьи демократические и фундаментальные права должны быть защищены".



В эти минуты проспект Руставели окутан дымом слезоточивого газа, звучат бесконечны взрывы







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