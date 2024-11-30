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Юрист Тато Келбакиани сообщает, что его 17-летнего сына избили и задержали


30.11.2024   02:03


Юрист Тато Келбакиани сообщает, что его 17-летнего сына, Деметре Келбакиани, избили и задержали.

"Мы возвращались с акции я, моя жена, мой сын, мои племянники, и вдруг моего сына вырвали из моих рук. 17-летнего парня повалили на землю, и 7-8 человек начали его избивать."

В 00:54 он написал в социальных сетях, что не может найти свою жену и племянника.


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