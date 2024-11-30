

Юрист Тато Келбакиани сообщает, что его 17-летнего сына избили и задержали

30.11.2024 02:03





Юрист Тато Келбакиани сообщает, что его 17-летнего сына, Деметре Келбакиани, избили и задержали.



"Мы возвращались с акции я, моя жена, мой сын, мои племянники, и вдруг моего сына вырвали из моих рук. 17-летнего парня повалили на землю, и 7-8 человек начали его избивать."



В 00:54 он написал в социальных сетях, что не может найти свою жену и племянника.







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