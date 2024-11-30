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Зурабишвили: Обострение ситуации на протестной акции в Тбилиси спровоцировали действия силовиков
30.11.2024 02:04
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обострение ситуации на протестной акции в Тбилиси спровоцировали действия силовиков.
"Мы вновь являемся свидетелями жестоких и непропорциональных нападений на грузинский народ и средства массовой информации, которые напоминают нам о репрессиях в российском стиле. Эти действия непростительны! Виновные в применении силы должны быть привлечены к ответственности", - пишет Зурабишвили в Х.
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