

Зурабишвили: Обострение ситуации на протестной акции в Тбилиси спровоцировали действия силовиков

30.11.2024 02:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обострение ситуации на протестной акции в Тбилиси спровоцировали действия силовиков.



"Мы вновь являемся свидетелями жестоких и непропорциональных нападений на грузинский народ и средства массовой информации, которые напоминают нам о репрессиях в российском стиле. Эти действия непростительны! Виновные в применении силы должны быть привлечены к ответственности", - пишет Зурабишвили в Х.





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