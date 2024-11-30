

Хельсинская комиссия США: де-факто правительство Грузии нелегитимно

30.11.2024 02:07





Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) назвала правительство Грузии «нелегитимным» и призвала Госдепартамент предпринять шаги по наказанию ответственных за разгон акции протеста в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, подписанном председателем комиссии Джо Уилсоном и ее членом Стивом Коэном.



«В четверг грузины вышли на улицы Тбилиси и всей страны, чтобы выступить против решения партии «Грузинская мечта» приостановить вступление в Европейский союз. Эти мирные протесты были встречены крайним насилием. Мы осуждаем этот ответ в самых жестких выражениях.



Существует множество доказательств того, что правительство «Грузинской мечты» манипулировало октябрьскими выборами в стране, чтобы сохранить свою власть и вновь отвергнуть недвусмысленное стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции. Ранее на этой неделе правительство «Грузинской мечты» сформировало новое правительство в условиях полного бойкота оппозиции и без санкции президента, что противоречит Конституции Грузии. Таким образом, это де-факто правительство нелегитимно.



Мы поддерживаем грузинский народ и призываем как нынешнюю, так и будущую администрацию [США] взять на себя обязательства по поддержке грузин в их борьбе за восстановление демократии и свободы в своей стране. Государственный департамент США должен предпринять шаги для наказания виновных в нарушении права грузин на мирный протест и избрание своих лидеров».



Отметим, что конгрессмен-республиканец Джо Уилсон является активным сторонником Дональда Трампа, который в январе вновь вступит в должность президента. В новой политической конфигурации США Уилсон должен занять пост председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей. Он уже заявил, что намерен использовать свой пост для продвижения внешнеполитической программы будущей администрации Трампа.



Что касается Хельсинкской комиссии США – это правительственная комиссия Соединенных Штатов, которая содействует соблюдению прав человека, военной безопасности и экономическому сотрудничеству в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки.



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Источник: SOVA.NEWS

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