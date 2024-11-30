

Cостояние здоровья журналистки Мариам Гаприндашвили стабильное

30.11.2024 02:08





Врач клиники «Ингороква», куда была переведена журналист оппозиционного телеканала TV Pirveli Мариам Гаприндашвили, которая получила травмы головы во время митинга, сообщила, что на данный момент состояние ее здоровья стабильное.



«Рана подверглась первичной обработке. У нее была рваная рана в правой части лба. Рану обработали, наложили швы. Сейчас проводятся высокотехнологичные радиологические исследования. На данный момент она чувствует себя удовлетворительно, других жалоб у нее нет», — отметила доктор.



Сообщается, что Мариам сможет покинуть клинику в течение 24 часов.



«На данном этапе других повреждений нет. <> Она жалуется на легкое недомогание, головокружение и головную боль. <> Если компьютерная томография головного мозга не выявит повреждений, она сможет покинуть клинику через 24 часа», — заявила врач клиники «Ингороква».









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