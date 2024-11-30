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На Руставели продолжается разгон протестной акции
30.11.2024 02:08
Полиция продолжает разгон протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.
На месте остаются сотни демонстрантов. Спецназ оттеснил их к театру Руставели и проводит выборочные задержания. В СМИ распространились кадры многочисленных фактов избиения демонстрантов.
Один из протестующих говорит, что после нападения силовиков у него сломана челюсть, нос и выбиты несколько зубов.
Полицейские используют перцовый спрей, водометы и дубинки.
Часть участников акции пытаются укрыться в Кашветской церкви.
Некоторые протестующие ложатся на землю, чтобы остановить продвижение спецтехники. Другие строят баррикады из мусорных баков и скамеек. На разных локациях что-то горит.
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