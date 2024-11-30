

Сотрудник генштаба Минобороны Грузии покинул должность

30.11.2024 02:58





Сотрудник генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул должность. Об этом он пишет в соцсети. Так уволившийся сотрудник оборонного ведомства отреагировал на решение властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны.



«28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский Союз.



Этим решением партия «Грузинская мечта» предала нашу Конституцию — статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики.



В связи с этим я подаю в отставку с должности референта по США и Великобритании в Силах обороны Грузии и призываю всех вокруг меня протестовать против этого решения неконституционного и нелегитимного правительства.



В этот самый момент народ Грузии стоит и протестует на улицах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми и других городов за евроатлантическое будущее.



Их, в том числе журналистов, жестоко избивает полиция, применяются водометы и слезоточивый газ. Моя просьба ко всем вам заключается в следующем — распространите информацию о происходящих в Грузии событиях по столицам Европы и Америки», — пишет Рати Твалавадзе, сотрудник генштаба Минобороны Грузии, обращаясь к своим друзьям за рубежом.







Источник: SOVA.NEWS

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