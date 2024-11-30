

Гахария: Режим использовал силу для самосохранения

30.11.2024 02:58





Лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария обвинил власти страны в использовании нелегитимной силы против участников акций протеста в Тбилиси. Гахария – бывший член команды «Грузинской мечты», экс-премьер и экс-министр внутренних дел.



«30 ноября 2024 года – очередной ноябрь уже в исполнении Иванишвили. Очередное преступление против собственного народа.



Режим использовал нелегитимную и непропорциональную силу для самосохранения.



Режим применил насилие против мирных протестующих. Против молодых людей, которые хотят жить только в свободной, европейской Грузии.



Грузия уже однажды сказала насильственному режиму – нет!».



Напомним, акции протеста в Тбилиси вспыхнули вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить процесс евроинтеграции страны. В ночь на 29 ноября спецназ разогнал митингующих, но к вечеру в центре Тбилиси вновь собрались тысячи людей. Спецподразделения вновь стали применять брутальную силу для разгона демонстрантов.



Источник: SOVA.NEWS

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