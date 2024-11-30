

СМИ: Телеканал "Rustavi2" покинули два журналиста

30.11.2024 03:58





Проправительственный телеканал "Rustavi2" покинули два журналиста — Мариам Джанелидзе и Бека Патурашвили. Мариам Джанелидзе подтвердила это решение радиостанции "RadioTavisupleba".



Она объяснила, что их решение связано с решением партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию и с применением насилия полицией против участников протестных акций и журналистов в последние два дня.



Джанелидзе уточнила, что они с Патурашвили обсуждали уход с канала уже долгое время, но окончательное решение было принято сегодня.



Она также указала, что причина их решения заключается в происходящих в стране событиях, включая нападения на коллег и ситуацию на улицах.



Руководитель новостной службы канала, Нино Шублиадзе, подтвердила, что разговаривала с Джанелидзе и Патурашвили, однако не уточнила, что именно было сказано относительно их решения в контексте протестов.



Несколько других сотрудников канала также покинули его, но эту информацию Шублиадзе не подтвердила.





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