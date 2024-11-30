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Ассоциация юристов: МВД Грузии использует против манифестантов опасную для жизни практику
30.11.2024 06:32
МВД Грузии использует против участников легитимного протеста в Тбилиси опасную для жизни практику, сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии.
По данным организации, параллельно друг с другом применяются активные специальные средства, такие как водометы и смешанные с ними перцовые спреи. Кроме того, на кадрах видны люди с ружьями, которые стреляют определенными капсулами.
«Следует отметить, что запрет на применение средств одновременно или в параллельном режиме был изменен и отменен МВД с целью упростить практику разгона демонстраций, совершенно не совместимую с правами человека».
По словам молодых юристов, сегодня незаконные административные задержания и физические расправы идут параллельно.
«Степень насилия и обилие подобных фактов дают нам основание оценить, что спецназ выполняет незаконный генерализированный приказ расправляться с участниками акции из-за их гражданской позиции», — говорится в заявлении НПО.
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