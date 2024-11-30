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Михаэль Ротт: В Грузии режим ведет войну против собственного народа
30.11.2024 11:47
В Грузии режим ведет войну против собственного народа, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет председатель комитета Бундестага по иностранным отношениям Михаэль Ротт.
«Но свобода победит, и Европа должна окончательно проснуться. Мы должны быть рядом с самоотверженными европейцами. В Грузии наши общие ценности под угрозой», - пишет Ротт.
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