

Михаэль Ротт: В Грузии режим ведет войну против собственного народа

30.11.2024 11:47





В Грузии режим ведет войну против собственного народа, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет председатель комитета Бундестага по иностранным отношениям Михаэль Ротт.



«Но свобода победит, и Европа должна окончательно проснуться. Мы должны быть рядом с самоотверженными европейцами. В Грузии наши общие ценности под угрозой», - пишет Ротт.





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