

Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов

30.11.2024 11:50





Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов, - указанное заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.



«Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов в Грузии. Дания непреклонно поддерживает грузинский народ. Его демократические и фундаментальные права должны быть защищены», - говорится в заявлении.





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