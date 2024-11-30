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Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов


30.11.2024   11:50


Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов, - указанное заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Дания обеспокоена сведениями о превышении силы против проевропейских демонстрантов и журналистов в Грузии. Дания непреклонно поддерживает грузинский народ. Его демократические и фундаментальные права должны быть защищены», - говорится в заявлении.


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