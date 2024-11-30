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Франция: Мы обеспокоены репрессиями против демонстрантов и журналистов


30.11.2024   11:51


Франция внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Грузии, - указанное заявление распротранило министерство Европы и иностранных дел Франции.

«Мы обеспокоены сведениями о репрессиях против демонстрантов и журналистов и призываем к уважению права на мирную демонстрацию. Фундаментальные свободы, политический плюрализм и гражданское общество должны быть защищены», - говорится в заявлении.

Также, по заявлению ведомства, Франция, вместе со своими европейскими партнерами, продолжит поддержку по сохранению тесных связей с грузинским народом и его европейских устремлений.


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