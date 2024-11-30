

Франция: Мы обеспокоены репрессиями против демонстрантов и журналистов

30.11.2024 11:51





Франция внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Грузии, - указанное заявление распротранило министерство Европы и иностранных дел Франции.



«Мы обеспокоены сведениями о репрессиях против демонстрантов и журналистов и призываем к уважению права на мирную демонстрацию. Фундаментальные свободы, политический плюрализм и гражданское общество должны быть защищены», - говорится в заявлении.



Также, по заявлению ведомства, Франция, вместе со своими европейскими партнерами, продолжит поддержку по сохранению тесных связей с грузинским народом и его европейских устремлений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





