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Джо Уилсон призывает к санкциям против нелегитимных российских марионеток, нападающих на грузинский народ
30.11.2024 11:59
Против нелегитимных российских марионеток, нападающих на грузинский народ, мы должны ввести санкции, - об этом в социальной сети пишет председатель Хельсинской группы Джо Уилсон (Республиканская партия).
«Против нелегитимных российских марионеток, нападающих на грузинский народ и отрицающих их суверенитет, мы должны ввести санкции, в том числе против Бидзины Иванишвили и его окружения. Я рад, что указанный призыв я озвучил в отчете «Республиканского исследовательского комитета» за 2020 год, вместе со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем», - пишет Уилсон.
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