

Саломе Зурабишвили: Европа, проснись!

30.11.2024 12:21





«Европа и европейские идеалы — это то, что российские марионеточные агенты целенаправленно и жестоко подавляют на улицах Тбилиси. Европа, проснись!», — написала в социальной сети X президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Президент обратилась к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке, и постом в Facebook. Зурабишвили призвала всех четко выразить свою позицию.



«Соотечественники, проживающие в Европе и Америке, знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам, проснитесь.



Пришло время четко высказать свою позицию по поводу этих жестоких, беспощадных спецопераций в российском стиле, по подавлению свободы слова… Больше нельзя молчать и делать вид, что на Родине ничего не происходит. Европа хороша, но она не только для вас. Главный смысл не в том, чтобы с достоинством двигаться в Европу, а в том, чтобы жить достойно и быть честным с самим с собой.



Выразите свою позицию в прессе и на телевидении, в посольствах или хотя бы в социальных сетях, и поддержите будущее своей страны.



P.S. Это, очевидно, не относится к тем людям, которые присоединились к протесту извне и стояли возле посольств», — написала Зурабишвили.







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