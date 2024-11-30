

Хазарадзе: До гражданского противостояния и возвращения в 90-ые годы остается несколько шагов!

30.11.2024 17:14





Лидер "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе назвал те шаги, которые, исходя из событий, произошедших в стране, должна предпринять оппозиция и заявил, что "крайне опасная ситуация требует срочного реагирования и быстрых действий".



Как пишет на своей странице в "Фейсбук" Мамука Хазарадзе, в срочном порядке должны собраться все депутаты четырех оппозиционных коалиций, одержавших победу на прошедших парламентских выборах, и учредить народный парламент, в котором также примут участие представители общественных организаций.



"Крайне опасная ситуация, сложившаяся в стране, требует срочного реагирования и быстрых действий!



Выборы, украденные в результате русской спецоперации, отказ от Евросоюза, разгон граждан, особенно мирной акции протеста, с нечеловеческой жестокостью, тянет страну к крайне большой опасности!



До гражданского противостояния и возвращения в 90-ые годы остается всего несколько шагов! - этого нельзя допустить, так как мы потеряем страну и поколения, потеряем государство, которое окончательно будет сдано России, что является целью и мечтой Кремля и его марионеточного правительства в Грузии.



Во избежание этой катастрофы необходимо: 1. в срочном порядке должны собраться все депутаты четырех оппозиционных коалиций, одержавших победу на прошедших парламентских выборах, и учредить народный парламент, в котором также примут участие представители общественных организаций! Этот орган, как полноправный представитель победившего народа, должен взять на себя ответственность и начать прямой диалог с Евросоюзом, представлять волю и конституционное требование грузинского народа по вступлению в Евросоюз;



В Брюссель должна быть отправлена специальная миссия по восстановлению и продолжению процесса европейской интеграции, которую российские марионеточные власти прекратили с нарушением воли грузинского народа и конституции!



Он должен взять на себя ответственность по мирному управлению гражданскими протестами, с главным требованием – назначение новых выборов! 3. Представить детальный план действий для осуществления последующих шагов.



"Сильная Грузия", всем своим ресурсом в масштабе всей страны готова быть в авангарде планирования и исполнения этого процесса!" – пишет Хазарадзе.





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