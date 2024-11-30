

Гахария: В Грузии сегодня постыдный Народный защитник

30.11.2024 17:17





Сегодня в Грузии действует постыдный Народный защитник, прошло уже несколько часов, и семьи до сих пор ищут сотни пропавших, арестованных и доставленных в различные медицинские учреждения людей, а где находится в это время Народный защитник, не знает никто, - указанное заявление сделал лидер партии "Гахария – для Грузии" Георгий Гахария.



Георгий Гахария также заявил о своей поддержке людям, пострадавшим во время вчерашней акции протеста, и призвал общественность встать на защиту незаконно арестованных.



"Народный защитник сейчас должен находиться в Дигомском изоляторе, он в течение всей ночи должен был быть на проспекте Руставели, вместе с грузинским народом, и замолвить хотя бы слово. Лучше вообще не иметь Народного защитника, тогда хоть будем знать, что такого нет, и мы сами должны защитить себя.



Несколько десятков представителей нашей команды незаконно задержаны в результаты незаконного нападения, некоторых мы не можем найти до сих пор, куда и в какой изолятор они доставлены, мы не можем узнать даже этого, а Народный защитник ничего не делает. Он уступил время и место премьеру наговорить целый каскад лжи о том, что люди в масках, нападавшие на мирных граждан, может быть, и вовсе не было полицейскими...



Всем тем людям, которые вчера прошли через эту акцию и стали жертвами насилия, я заявляю о своей поддержке, я считаю, что их поддержка является обязанностью каждого гражданина Грузии, и мы должны сделать все для их здоровья и скорейшего освобождения",- заявил Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





