

Омбудсмен о вчерашнем разгоне: Это зверство, обращение с людьми в подобной форме не имеет оправдания

30.11.2024 17:20





Физическая расправа, это еще мягко сказано, люди рассказывают, как безжалостно избивали их спецназовцы, когда в момент задержания переводили в машины. В этот промежуток над ними осуществлялась такая расправа, такая физическая расправа, я видел человека, у которого, фактически, все лицо было в кровоподтеках. Это зверство какое-то, обращение с людьми в подобной форме не имеет оправдания,- указанное заявление после посещения задержанных в Главном городском управлении полиции сделал Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По заявлению Иоселиани, речь идет о жестокой физической расправе над 11 из 13 заключенных, помещенных в изолятор.



По его словам, в основном, повреждения отмечаются в области лица.



„В изоляторе, в котором я находился сейчас, я посетил всех задержанных, которые там содержатся. В настоящее время это более 13 человек, и самое прискорбное то, что абсолютное большинство этих людей, за исключением двоих, указывает на физическую расправу. Физическая расправа, это еще мягко сказано, люди рассказывают, как безжалостно избивали их спецназовцы, когда в момент задержания переводили в машины. В этот промежуток над ними осуществлялась такая расправа, такая физическая расправа, я видел человека, у которого, фактически, все лицо было в кровоподтеках. Это зверство какое-то, обращение с людьми в подобной форме не имеет оправдания,“- заявил омбудсмен.



Он также призвал сотрудников не превышать свои полномочия во время задержаний.





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