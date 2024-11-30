

Сотрудники мэрии Тбилиси заявили о несогласии с курсом правительства Грузии

30.11.2024 18:28





До 130 сотрудников Тбилисской мэрии заявила о своем несогласии с решением "Грузинской мечты“ о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз.



В связи с этим сотрудники распространили специальное заявление, в котором говорится, что решение правящей команды не соответствует цели, заявленной гражданами страны.



"Мы, сотрудники мэрии Тбилисского муниципалитета четко и однозначно заявляем, что не согласны с решением правительства о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года и всеми вызвавшими его причинами.



По нашему мнению, указанное решение не соответствует цели, заявленной гражданами страны, которая отражена в Статье 78-ой Конституции Грузии.



Мы были, есть и остаемся верны нашим гражданам, Конституции, тем европейским ценностям и курсу, которые избрала наша страна, и в рамках нашей деятельности продолжаем содействие её формированию как европейского государства“, - говорится в заявлении.





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