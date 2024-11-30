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БДИПЧ ОБСЕ осуждает превышение применения силы сотрудниками полиции во время акций протеста в Грузии


30.11.2024   18:39


БДИПЧ осуждает превышение применения силы сотрудниками полиции во время акций протеста в Грузии, - указанное заявление сделало Бюро по демократическим институтам и права человека ОБСЕ.

"Действия сотрудников правоохранительных органов во время мирных акция протеста в Грузии вызывают глубокую обеспокоенность и представляют собой серьезное нарушение права свободы на мирные собрания", - говорится в заявлении.

БДИПЧ также отметило, что для разгона акций протеста полиция использовала водометы, перечный спрей и дубинки.

"Непропорциональное и беспорядочное применение силы во время акций протеста, большинство участников которых были мирными гражданами, затронуло большое число демонстрантов и журналистов. Право на мирные собрания - это свобода, являющаяся основой любого демократического общества, и все страны-члены ОБСЕ обязаны обеспечить, чтобы "у всех было право на мирные собрания и демонстрации". Любое ограничение этого права должно быть предусмотрено законом и соответствовать международным стандартам", - указано в заявлении.

Согласно заявлению БДИПЧ, применение силы со стороны государства всегда должно соответствовать закону, обязательно должно исходить из ситуации и быть пропорциональным.


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