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Вашадзе: В этом процессе только один насильник, и это самопровозглашенный режим
30.11.2024 18:58
И Иванишвили, и Кобахидзе и полиция - душегубы должны знать, что избиение мирных митингующих, расправа над лежачими детьми и женщинами не останутся безнаказанными, - указанное заявление сделал один из лидеров "Единства – Национального движения" Георгий Вашадзе.
По его словам, этому насилию должно быть противопоставлено единство, и он призывает оппозиционные партии и их членов встать вместе.
И Иванишвили, и Кобахидзе и полиция - душегубы должны знать, что избиение мирных митингующих, расправа над лежачими детьми и женщинами не останутся безнаказанными.
Несмотря на то, что вы трусливо прячетесь, отвечать все равно придется. В этом процессе только один насильник, и это самопровозглашенный режим, который осуществляет насилие над собственным народом.
Этому тотальному насилию мы должны противопоставить единство: единство в деле вызволения наших задержанных патриотов из лап режима, единство в уходе и внимании к пострадавшим.
Обращаюсь к лидерам оппозиции и моим друзьям: встанем вместе за Грузию" – заявил Вашадзе.
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