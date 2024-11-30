

МИД Молдовы заявил о своей солидарности с грузинскими дипломатами

30.11.2024 19:59





Мы заявляем о своей полной солидарности с грузинскими дипломатами, которые твердо стоят за европейское будущее своей страны, - указанное заявление в социальной сети Х распространило внешнеполитическое ведомство Молдовы.



«Мы заявляем о своей полной солидарности с грузинскими дипломатами, которые твердо стоят за европейское будущее своей страны. Мы твердо верим, что законное место Грузии в Евросоюзе, что отражает устремления народа этой страны. Вместе мы защищаем ценности демократии и единства. Вместе за Грузию», - говорится в заявлении.





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