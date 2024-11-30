Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Молдовы заявил о своей солидарности с грузинскими дипломатами


30.11.2024   19:59


Мы заявляем о своей полной солидарности с грузинскими дипломатами, которые твердо стоят за европейское будущее своей страны, - указанное заявление в социальной сети Х распространило внешнеполитическое ведомство Молдовы.

«Мы заявляем о своей полной солидарности с грузинскими дипломатами, которые твердо стоят за европейское будущее своей страны. Мы твердо верим, что законное место Грузии в Евросоюзе, что отражает устремления народа этой страны. Вместе мы защищаем ценности демократии и единства. Вместе за Грузию», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна