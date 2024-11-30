

Четыре оппозиционные силы, преодолевшие предвыборный барьер, распространили совместное заявление

30.11.2024 20:45





В режиме сотрудничества мы соглашаемся в том, что окажем действенную помощь демонстрантам, в том числе правовую, информационную и медицинскую поддержку, - все задержанные должны быть освобождены незамедлительно,- об этом говорится в совместном заявлении 4 оппозиционных партий, преодолевших предвыборный барьер.



Согласно заявлению, выходом из сложившейся ситуации является назначение новых парламентских выборов. Партии призывают международное сообщество осудить систематическое насилие в отношении демонстрантов, „сделать четкие заявления по непризнанию результатов украденных выборов и предпринять действенные ответные шаги“.



„Коалиции/партии, имеющие легитимный мандат доверия грузинского народа вместе будут противостоять нелегитимному режиму „Грузинской мечты“ и организованному последним систематическому насилию в отношении мирных манифестантов и журналистов. Все задержанные должны быть освобождены незамедлительно.



Совместными, координированными усилиями мы вместе с грузинским народом будет бороться на улицах за спасение нашей страны. В режиме сотрудничества мы соглашаемся в том, что окажем действенную помощь демонстрантам, в том числе правовую, информационную и медицинскую поддержку.



Выходом из сложившейся тяжелейшей ситуации является назначение новых выборов при международной вовлеченности, в условиях новой избирательной администрации и политически нейтральных правоохранительных и прочих государственных ведомств.



Вместе мы призываем международное сообщество осудить систематическое насилие в отношении демонстрантов, сделать четкие заявления по непризнанию результатов украденных выборов и предпринять действенные ответные шаги.



Наша борьба является общей, и она продолжится до победы грузинской демократии и её европейской перспективы“,- говорится в заявлении.





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