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Сотрудники НБГ обвиняют «Мечту» в антиконституционных действиях
30.11.2024 20:46
Более 180 сотрудников Национального банка Грузии выступили с открытой критикой в адрес правящей партии, в которой решили отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года:
«Сотрудники Национального банка Грузии в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в соответствии с взятыми на себя Грузией обязательствами, уже много лет работают над приближением регулирования финансового сектора Грузии к европейским стандартам, что в значительной степени привело к созданию устойчивой и неуклонно развивающейся финансовой системы.
Сделанное 28 ноября заявление о выходе Грузии из повестки переговоров с Евросоюзом до 2028 года противоречит статье 78 Конституции Грузии и не соответствует историческому стремлению страны стать полноправным членом европейской семьи.
Сотрудники Национального банка Грузии поддерживают непрерывное и необратимое осуществление европейской интеграции страны», говорится в письменном заявлении сотрудников Нацбанка.
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