

И.О. посла Грузии в Италии подал в отставку

30.11.2024 22:19





Исполняющий обязанности посла Грузии в Италии подал в отставку. На своей странице в Facebook Ираклий Векуа написал следующее:



«Как писал сеньор Пессоа? – о шрамах от боев, которые мы избежали… У всех есть такие. У меня – слишком много. В какой-то момент наступает черед настоящего, люди начинают искать друг друга, друг друга подбадривать.



Сейчас такое время, и я делюсь своими мыслями с вами, друзьями, коллегами, с теми, кто думает, что я прав, и с теми, кто думает, что нет. Сегодня с этими мыслями я говорю «нет» и прощаюсь с МИД».



Напомним, что ранее о решении уйти в отставку из-за несогласия с политикой правящей партии в отношении Евросоюза, заявил Посол Грузии в Нидерландах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





